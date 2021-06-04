Курганца осудят за нападение на полицейских

В Кургане перед судом предстанет местный житель, который напал на двух полицейских. Об этом сообщил «Царьград».

Нападение произошло в начале апреля. Сотрудники полиции приехали к Парку Победы, где возникла потасовка. Ее зачинщик был пьян и попытался скрыться от правоохранителей. Его поймали, после чего он стукнул одного из стражей правопорядка кулаком в лицо, а другого ударил головой в лицо.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Применении насилия в отношении представителей власти».