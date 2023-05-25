Происшествия 25 мая 2023, 18:45 Курганца начали судить за пожар в аварийном доме, в котором погибла вся его семья

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В Кургане начался суд над местным жителем, единственным выжившим в пожаре в аварийном доме. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Семья с двумя детьми купила квартиру в старом доме на двух хозяев. Потом его признали аварийным. Так как средств на снос и новое строительство у владельцев не было, его просто отремонтировали. А через год случился пожар, в котором погибли жена, теща и двое детей обвиняемого мужчины, а также его соседи. Самого хозяина квартиры с ожогами и отравлением вынесли из дома.

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По его словам, сначала его обвиняли в том, что он оставил в опасности других членов семьи и не помог им выбраться. А перед судом статью поменяли.

«Перед направлением дела в суд меня уведомили, что статья изменена на ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и или более лиц). По версии следствия, раз дом был признан аварийным и подлежащим сносу, значит проводка там была ветхая, она и замкнула», — отметил мужчина.

Он не согласен со всеми обвинениями. К тому же экспертиза причин пожара не дала однозначных результатов. Кроме того, обвиняемый говорит о бездействии местных властей. Следующее слушание назначено на конец мая.

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