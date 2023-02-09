Происшествия 09 февраля 2023, 13:03 Курганца будут судить за жесткое убийство инвалида

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В Курганской области вскоре состоится суд над местным жителем, которого обвиняют в том, что он насмерть забил инвалида. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой еа прокуратуру региона.

Преступление произошло в октябре прошлого года. Предположительно, пьяный мужчина захотел присвоить ружье своего знакомого. Он пришел в дом к приятелю, который был инвалидом.

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Когда владелец ружья стал протестовать, мужчина воспользовался его беспомощностью. Он нанес инвалиду не менее 30 ударов, из-за чего он потом скончался. Злоумышленника обвинили в убийстве и разбое, теперь ему грозит пожизненный срок.

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