24 января 2023, 13:34
Курганца будут судить за убийство собаки из арбалета
В июле прошлого года 43-летний житель Кургана застрелил из арбалета собаку, которая забежала в его двор. Об этом сообщил «Царьград».
Собака подбежала ко входу дома и напугала жену хозяина. Тогда он решил застрелить животное из арбалета. Раненную собаку подобрали зоозащитники и отвезли в клинику. Однако повреждения оказались такими серьзными, что в операции участвовали четыре человека. Но спасти животное не удалось. Оно скончалось при транспортировке в другую ветклинику.
Реклама
А курганца ждет суд, его обвиняют по статье «Жестокое обращение с животными». Мужчина полностью признал вину. Дело рассмотрит мировой суд.
Реклама
Суд
Животные
Реклама
Реклама