Курганского медика будут судить по подозрению в мошенничестве

Заместителя руководителя одного из медучреждений в Кургане заподозрили в мошенничестве. Предполагается, что он фиктивно устроил на работу свою дочь и зятя, сообщило Ura.ru.

В МВД сообщили, что в 2015– 2016 годах мужчина устроил свою дочь и зятя на работу оператором ЭВМ и инженером. Фактически они не работали, однако им начислялась зарплата. Ущерб оценили в два миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.