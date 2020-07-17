Курганского экс-следователя приговорили к 6 годам колонии за взятки

Курганского бывшего следователя приговорили к шести годам колонии строгого режима за получение взяток, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«В городе Кургане к шести годам годам лишения свободы приговорен бывший следователь за получение взяток в сумме около 4,5 миллиона рублей и мошенничестве», — уточнили в ведомстве.

Два года назад он являлся старшим следователем по особо важным делам следственного управления УМВД РФ по Курганской области. Через посредников он планировал получить взятку от бизнесменов, которым обещал освобождение из-под стражи, а также завершение уголовного преследования по обвинению в незаконном сбыте алкоголя. Так, ему должны были передать 4 миллиона рублей, однако он успел получить лишь 1,6 миллиона рублей, информирует сайт Ura.ru.

Помимо прочего, 400 тысяч рублей бывший следователь хотел получить от обвиняемых в незаконной рубке леса. Они передали мужчине 100 тысяч рублей. С мужчины взыскали 1,7 миллиона рублей. Средства направят в доход государства.

Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, а также мошенничестве. В настоящий момент приговор суда в законную силу не вступил.