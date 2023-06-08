Происшествия 08 июня 2023, 19:01 Курганским полицейским пришлось открыть огонь, чтобы остановить пьяного водителя

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В Лебяжьевском округе полицейским, преследующим пьяного нарушителя, пришлось открыть огонь. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Курганской области.

Сотрудники ГИБДД увидели «Ниву», которая ехала с выключенными фарами, а за рулем сидел непристегнутый водитель. Он проигнорировал требование остановиться и только увеличил скорость. Полицейские начали погоню и даже сделали предупредительный выстрел в воздух. Нарушителя блокировали в лесном массиве, он был пьян. Проводится проверка.

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