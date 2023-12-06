06 декабря 2023, 16:47
Курганский суд отправил иностранца в колонию за убийство 20-летней давности
Курганский городской суд вынес приговор гражданину одной из стран СНГ. Его признали виновным в убийстве 20-летней давности. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал судебной системы региона.
Установлено, что в августе 2003 года подсудимый жестоко избил мужчину во время ссоры. Пострадавшего госпитализировали, однако медики не смогли его спасти.
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После совершения преступления иностранец покинул Россию. Однако позже его удалось найти и задержать. Мужчина получил десять лет колонии строгого режима. Также виновного обязали выплатить миллион рублей родственникам жертвы.
Убийства
Суд
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