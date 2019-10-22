Курганский детсад эвакуировали из-за пожара
В детском саду № 133 «Алые паруса» в Кургане произошло возгорание. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
Сообщается, что сигнал о возгорании поступил из-за электрического счетчика на кухне. Находившиеся внутри 190 детей и 30 сотрудников эвакуированы.
«После прибытия на место пожарных было установлено, что горения не было, было короткое замыкание», — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.
Сейчас детский сад продолжает работу в обычном режиме.