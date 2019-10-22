  • Курганский детсад эвакуировали из-за пожара

    22 октября 2019, 16:12

    Ольга Ситникова

    В детском саду № 133 «Алые паруса» в Кургане произошло возгорание. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

    Сообщается, что сигнал о возгорании поступил из-за электрического счетчика на кухне. Находившиеся внутри 190 детей и 30 сотрудников эвакуированы.

    «После прибытия на место пожарных было установлено, что горения не было, было короткое замыкание», — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

    Сейчас детский сад продолжает работу в обычном режиме.