Курганских школьников заподозрили в сбыте наркотиков

В Кургане задержали учеников старших классов, которых заподозрили в сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

В ведомстве рассказали, что в минувший четверг в поселке Заозерный задержали 17-летнюю девушку. При себе у нее оказалось более 40 свертков с наркотиками. Еще двух молодых людей поймали 5 февраля. У них обнаружили запрещенные вещества общим весом около 350 граммов. Задержанных поместили под домашний арест.