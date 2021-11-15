Курганских детдомовцев заподозрили в издевательствах над младшими воспитанниками

Управление Следственного комитета по Курганской области и региональная прокуратура решили проверить информацию, обнаруженную в соцсетях. Там разместили видеоролик, на котором видны издевательства над маленькими детьми в одном из домов ребенка.

Провокационное видео засняли и выложили подростки, которые били воспитанника младшего возраста, курили ему в лицо, побуждали его вдыхать дым и говорить нецензурные выражения.

Видеоролик обнаружили сотрудники правоохранительных органов, которые организовали доследственную проверку. Теперь перед следователями стоит задача выяснить все обстоятельства произошедшего.

Сейчас в детдом уже выехали сотрудники аппарата надзорного ведомства, а саму ситуацию взял на контроль прокурор области Андрей Назаров.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, обеспечивающих соблюдение прав детей в детском учреждении, а также ответственных за надлежащий присмотр за малышами», — сообщили в пресс-службе прокуратуры газете «Известия».