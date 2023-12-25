25 декабря 2023, 16:02
Курганские полицейские спасли пенсионерку из полыхающего дома перед взрывом газа
Сотрудники ДПС спасли 92-летнюю жительницу Курганской области при пожаре. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.
Происшествие случилось в Мишкинском округе. Согласно данным ведомства, правоохранители эвакуировали пенсионерку из полыхающего строения, а через несколько минут там взорвался газовый баллон.
Реклама
Потерпевшую передали родственникам. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.
Пожары
МВД РФ
Реклама
Реклама