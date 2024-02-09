Происшествия 09 февраля 2024, 11:58 Курганские полицейские попросили очевидцев ДТП с пострадавшим обратиться в отдел

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Сотрудники полиции Кургана попросили очевидцев аварии, в которой один человек получил серьезные травмы, обратиться в отдел. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

По данным ведомства, ДТП произошло 21 августа 2023 года. Водитель за рулем внедорожника Toyota Land врезался в автомобиль Nissan Almera, тяжелые травмы получил пассажир иномарки Toyota.

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«Просим очевидцев обратиться в СУ УМВД России по Кургану по телефону 77-52-30», — отметили в ведомстве.