07 сентября 2021, 14:18
Курганец приехал к девушке с подарком, а потом избил ее стулом
Житель Курганской области приехал к своей любимой девушке с подарком, а потом избил ее стулом за отказ. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Девушка сказала мужчине, что не хочет быть с ним вместе, и попросила его уйти. В ответ на это мужчина ударил ее ножкой от барной стойки, потом взял стул и продолжил бить.
Свою вину мужчина признал. Он объяснил, что «любил потерпевшую» и обиделся на отказ.
Его приговорили к трем годам колонии. Мужчина выплатил потерпевший 10 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба.