Курганец приехал к девушке с подарком, а потом избил ее стулом

Житель Курганской области приехал к своей любимой девушке с подарком, а потом избил ее стулом за отказ. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Девушка сказала мужчине, что не хочет быть с ним вместе, и попросила его уйти. В ответ на это мужчина ударил ее ножкой от барной стойки, потом взял стул и продолжил бить.

Свою вину мужчина признал. Он объяснил, что «любил потерпевшую» и обиделся на отказ.

Его приговорили к трем годам колонии. Мужчина выплатил потерпевший 10 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба.