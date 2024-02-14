Происшествия 14 февраля 2024, 17:09 Курганец предстанет перед судом за хищение денег у жителей разных регионов РФ

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В Кургане суд рассмотрит дело 22-летнего парня, который путем обмана похитил деньги у 25 людей из разных регионов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

По данным ведомства, местный житель создал в соцсети фейковый аккаунт магазина одежды и обуви, но при этом товара в наличии у него не было.

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Парень получал предоплату за несуществующий товар в размере 100% через банковский счет подруги, после чего переставал выходить на связь. Отмечается, что общий ущерб составил порядка 100 тысяч рублей.