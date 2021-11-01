Курганец попытался выкрасть бесхозный сейф

Двое жителей города Далматово Курганской области попытались украсть сейф из заброшенного здания местного предприятия. При этом один из злоумышленников осуществлял такие попытки дважды. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По данным ведомства, злоумышленников удалось задержать. Вынести сейф курганцам помешал его вес. При этом один из подозреваемых вернулся в здание, чтобы вновь попытаться вынести находку.

Нежданного посетителя обнаружили работники предприятия. Они вызвали полицию, после чего мужчину задержали. Свою вину он полностью признал.