Курганец помог полиции задержать подозреваемого

Житель Кургана помог полиции задержать мужчину, который угрожал ножом прохожим и сотрудникам магазина. Об этом написало Ura.ru.

Злоумышленник, будучи пьяным, начал угрожать ножом посетителям и сотрудникам магазина. Неравнодушный прохожий не дал злоумышленнику скрыться, удерживая его до приезда участкового. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.