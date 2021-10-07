07 октября 2021, 13:30
Курганец помог полиции задержать подозреваемого
Мужчина задержал угрожавшего прохожим ножом злоумышленника
Житель Кургана помог полиции задержать мужчину, который угрожал ножом прохожим и сотрудникам магазина. Об этом написало Ura.ru.
Злоумышленник, будучи пьяным, начал угрожать ножом посетителям и сотрудникам магазина. Неравнодушный прохожий не дал злоумышленнику скрыться, удерживая его до приезда участкового.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.