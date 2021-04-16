Курганец погиб во время взрыва на работе

Житель Курганской области погиб из-за взрыва оборудования на работе. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Уточняется, что проводилась паротепловая обработка водопровода и канализации частного дома. «В процессе производства работ произошел взрыв парогенератора, которым был смертельно травмирован один из работников», — рассказали в пресс-службе. Руководителя обвиняют в нарушении техники безопасности.