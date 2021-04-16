16 апреля 2021, 21:53
Курганец погиб во время взрыва на работе
Житель Курганской области погиб из-за взрыва оборудования на работе. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Уточняется, что проводилась паротепловая обработка водопровода и канализации частного дома.
«В процессе производства работ произошел взрыв парогенератора, которым был смертельно травмирован один из работников», — рассказали в пресс-службе.
Руководителя обвиняют в нарушении техники безопасности.