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    17 ноября 2021, 16:30

    Курганец напал с ножом на фельдшера скорой помощи

    Уголовное дело завели на мужчину за нападение с ножом на фельдшера скорой помощи в Кургане

    Дарья Морозова

    Посетитель сауны напал с ножом на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Курганской области.

    Скорую помощь вызвал администратор сауны, которому стало плохо. В итоге его забрали в больницу, а пьяного посетителя попросили удалиться.

    «Будучи недовольным происходящим, обвиняемый стал вести себя агрессивно, неоднократно замахивался ножом и высказал в адрес фельдшера скорой помощи слова угрозы убийством», — рассказали в прокуратуре.

    На мужчину завели уголовное дело. Он может попасть в тюрьму на срок до трех лет.