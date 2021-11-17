Курганец напал с ножом на фельдшера скорой помощи

Посетитель сауны напал с ножом на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Курганской области.

Скорую помощь вызвал администратор сауны, которому стало плохо. В итоге его забрали в больницу, а пьяного посетителя попросили удалиться.

«Будучи недовольным происходящим, обвиняемый стал вести себя агрессивно, неоднократно замахивался ножом и высказал в адрес фельдшера скорой помощи слова угрозы убийством», — рассказали в прокуратуре.

На мужчину завели уголовное дело. Он может попасть в тюрьму на срок до трех лет.