17 ноября 2021, 16:30
Курганец напал с ножом на фельдшера скорой помощи
Уголовное дело завели на мужчину за нападение с ножом на фельдшера скорой помощи в Кургане
Посетитель сауны напал с ножом на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Курганской области.
Скорую помощь вызвал администратор сауны, которому стало плохо. В итоге его забрали в больницу, а пьяного посетителя попросили удалиться.
«Будучи недовольным происходящим, обвиняемый стал вести себя агрессивно, неоднократно замахивался ножом и высказал в адрес фельдшера скорой помощи слова угрозы убийством», — рассказали в прокуратуре.
На мужчину завели уголовное дело. Он может попасть в тюрьму на срок до трех лет.