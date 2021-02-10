Курганец напал на полицейского в отделении

Житель Кургана ударил ногой полицейского, когда находился в отделении. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Курганской области.

Известно, что мужчина был задержан соседям за пьяный дебош. В отделении он продолжил скандалить. Сначала он обматерил правоохранителей, а потом и вовсе начал драться.

«Находясь в отделе полиции, мужчина применил в отношении сотрудника полиции физическую силу, а именно нанес одному из полицейских удар ногой в область грудной клетки», — уточнили в ведомстве.