Курганец бросил окурок и сжег лес на 3 млн рублей

Вынесен обвинительный приговор в отношении жителя города Кургана, который виновен в возгорании леса на площади более 30 га.

Суд назначил виновнику наказание в виде 400 часов обязательных работ. В законную силу приговор не вступил.

Инцидент произошел 16 апреля 2020 года. По данным следствия, обвиняемый, находясь в лесу в Просветском лесхозе, бросил окурок в сухую траву. В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание травы, распространившееся по лесу.