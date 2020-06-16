16 июня 2020, 18:55
Курганец бросил окурок и сжег лес на 3 млн рублей
В Зауралье осудили мужчину, который бросил окурок и сжег более 30 га леса. Сумма ущерба составила три миллиона рублей. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс».
Вынесен обвинительный приговор в отношении жителя города Кургана, который виновен в возгорании леса на площади более 30 га.
Суд назначил виновнику наказание в виде 400 часов обязательных работ. В законную силу приговор не вступил.
Инцидент произошел 16 апреля 2020 года. По данным следствия, обвиняемый, находясь в лесу в Просветском лесхозе, бросил окурок в сухую траву. В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание травы, распространившееся по лесу.