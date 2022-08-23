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    23 августа 2022, 14:09

    Курьезное ограбление банка произошло в Петербурге

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге произошло неудачное ограбление банка. Злоумышленникам удалось вынести лишь провода из серверной и видеорегистратор. Об этом сообщил Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Неизвестные проникли в банк через круглую дыру в кирпичной стене. При этом щитки для отключения сигнализации и потолочные плиты остались открытыми.

    На месте преступления правоохранители обнаружили синие мужские трусы, штаны, мусорный пакет, а также несколько ломов и досок. Правоохранители предполагают, что грабителей кто-то спугнул и им не удалось полностью воплотить свой план.