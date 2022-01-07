Курьеры «Самоката» устроили массовую драку в Новосибирске

Курьеры службы доставки «Самоката» устроили массовую драку в Новосибирске. О побоище на улице Фадеева сообщили в местном паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, курьеры в форме «Самоката» дрались с несколькими молодыми людьми, одетыми в обычную одежду. Причины конфликта между молодыми людьми не назывались.

По данным «Подъема», у одного из участников драки прохожие заметили пистолет и сообщили о происходящем правоохранителям. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии уже не застали подравшихся, они скрылись до их появления.

«На момент прибытия Росгвардии конфликтующих обнаружено не было», — сообщили изданию в ведомстве.

В региональном ГУ МВД заявили, что по факту случившегося идет проверка, полиция устанавливает всех участников конфликта.

Представители «Самоката» в комментарии «BFM-Новосибирск» сообщили, что курьеры дрались не с сотрудниками другой службы доставки. В компании начали выяснять, что произошло на улице Фадеева.

«Нам очень жаль, что курьеры — партнеры „Самоката“ стали участниками такой ужасной ситуации. Мы против любого насилия и уверены, что все конфликты можно решить цивилизованно», — заключили в компании.