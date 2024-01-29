Происшествия 29 января 2024, 12:20 Курьерская служба обманула ФК «Спартак» почти на 2,5 млн рублей Shot: курьерская служба обманула московский ФК «Спартак» почти на 2,5 млн рублей Stupnikov Alexander/spartak.com / Global Look Press

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Курьерская служба присвоила деньги за доставку фирменных товаров футбольного клуба «Спартак» из интернет-магазина. Причиненный ущерб составил около 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, в прошлом году московский «Спартак» подписал контракт с компанией «Каргогрупп», которая взяла на себя обязанности по доставке сувенирной продукции и других товаров из онлайн-магазина клуба.

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Спустя некоторое время руководство «Спартака» обнаружило, что «Каргогрупп» не перевела на счет клуба средства от продаж на сумму 2 326 390 рублей. Представители команды обратились в арбитражный суд.

Недавно судебный процесс завершился в пользу красно-белых. Теперь курьерская компания обязана выплатить задолженность по основному долгу плюс пени в размере 45,5 тысячи рублей.

На днях чешский хоккеист Доминик Гашек отказался возвращать заработанные в «Спартаке» деньги. Он заявил, что ничего не должен этому клубу.