Курьеров с 10 килограммами наркотиков задержали в Свердловской области

Двое мужчин перевозили крупную партию (10 килограммов) А-пирролидиновалерофенона, производного от наркотика N-метилэфедрона. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им инкриминируют производство, сбыт и перевозку наркотиков. Наказанием может быть лишение свободы на срок до 15 лет.

По данным издания, задержанные являются участниками межрегионального преступного сообщества.