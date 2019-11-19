Курьеров с 10 килограммами наркотиков задержали в Свердловской области
В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали наркокурьеров, перевозивших в автомобиле 10 килограммов наркотического вещества. Об этом сообщило издание tagilcity.ru со ссылкой на ФСБ Свердловской области.
Двое мужчин перевозили крупную партию (10 килограммов) А-пирролидиновалерофенона, производного от наркотика N-метилэфедрона. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им инкриминируют производство, сбыт и перевозку наркотиков. Наказанием может быть лишение свободы на срок до 15 лет.
По данным издания, задержанные являются участниками межрегионального преступного сообщества.