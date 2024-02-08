Происшествия 08 февраля 2024, 14:23 Курьера заподозрили в растлении 11-летней девочки в Москве СК задержал курьера по подозрению в растлении 11-летней девочки на западе Москвы РИА «Новости»

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Следствие будет ходатайствовать об аресте 25-летнего мужчины из Таджикистана, обвиняемого в растлении 11-летней девочки на западе Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По информации ведомства, 6 февраля подозреваемый привез заказ в дом на улице Покрышкина. В холл забирать его вышла девочка. Мужчина попросил ее пересчитать пакеты и после того, как она согласилась, надругался над ней.

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Курьера задержали и возбудили против него дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Его также проверят на законность нахождения в столичном регионе.

Ранее в Москве иностранца заподозрили в развращении 13-летней девочки. Мужчину задержали и увезли на допрос.