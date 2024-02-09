Происшествия 09 февраля 2024, 17:36 Курьера телефонных мошенников задержали в Волгоградской области

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В Волгоградской области сотрудники полиции задержали курьера, который вместе с телефонными мошенниками обманывал пенсионеров. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По данным ведомства, 38-летний мужчина забирал и переводил деньги, полученные от жертв телефонных злоумышленников. Правоохранители задержали его в тот момент, когда он забрал у 84-летней женщины около миллиона рублей.

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Отмечается, что против мужчины возбудили уголовное дело.