Происшествия 19 апреля 2024, 12:54 Курьера из Соликамска приговорили к 6 годам колонии за кражу денег у пенсионеров

Читать 360tv в

Суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя Соликамска, который по наводке мошенников приезжал к пенсионерам и забирал у них деньги. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным следствия, осенью прошлого года пожилые люди активно сообщали, что стали жертвами мошенников. Злоумышленники звонили им от имени следователей и говорили, что их родственники попали в беду. Пенсионеры передавали курьеру крупные суммы.

Реклама

Отмечается, что подсудимому удалось украсть у жертв более 1,6 миллиона рублей.