Происшествия 28 декабря 2022, 16:21 Курьера из Дзержинска наградили за помощь в раскрытии преступления

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Жителя города Дзержинска Нижегородской области наградили за помощь в раскрытии преступления. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Пенсионерка передала деньги мошенникам с помощью курьера. Мужчине показалось странным, что деньги были убраны в коробку из-под конфет. Пообщавшись с заказчиком, он сразу же понял, что связался с мошенниками.

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Мужчина отвез денежные средства в полицию.

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