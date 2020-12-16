Курьера Delivery Club убили в Москве ударом ножа в сердце

На юго-западе Москвы от рук неизвестного погиб курьер Delivery Club. В компании заявили «360», что окажут поддержку семье погибшего. Он скончался в больнице, получив удар ножом в сердце.

В Delivery Club принесли соболезнования родственникам своего сотрудника. Сейчас компания пытается связаться с близкими курьера.

«Мы шокированы случившимся и приносим соболезнования близким погибшего. <…> Обязательно окажем поддержку семье в этой ситуации», — отметили в Delivery Club, добавив, что рассчитывают на оперативное задержание преступника.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что на курьера напали в районе Ясенево. Ему нанесли ножевое ранение. Мужчина скончался.

«Нож задел сердце. Злоумышленника ищут», — подчеркнул собеседник агентства. Погибшему 19 лет. В Москву он приехал из Киргизии.