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    10 апреля 2022, 15:55

    Курьер-велосипедист наехал на женщину в Реутове и ударил ее ножом

    Анна Усачева

    Жительница Реутова пострадала от работника службы доставки. О случившемся рассказали авторы Telegram-канала Baza.

    Курьер ехал на велосипеде и случайно столкнулся с прохожей. Женщина возмутилась наезду. Она стала оскорблять курьера и пинать его велосипед. Курьер не выдержал и ответил прохожей.

    Словесная перепалка переросла в драку. Курьер ударил женщину по лицу. На этом его атака не закончилась: мужчина достал нож и нанес обидчице удары в грудь, руки и ногу.

    Участников конфликта растащили прохожие. Они же вызвали на помощь полицейских. Защитников порядка не пришлось долго ждать: рядом с ракой стоял патруль ГИБДД.

    Правоохранители уже задержали курьера. Женщину госпитализировали. Сейчас находится в больнице. По данным Baza, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.