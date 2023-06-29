Происшествия 29 июня 2023, 13:44 Курьер спас пожилую москвичку от пытавшегося завладеть ее деньгами мошенника Baza: в Москве курьер спас пенсионерку от мошенника, пытавшегося завладеть ее деньгами Фото: freepik.com

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Московский курьер помог пожилой женщине, которая стала жертвой афериста, сохранить деньги. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.

По данным источника, курьеру поступил заказ о доставке посылки из жилого дома, расположенного на улице Маленковской. Поднявшись в квартиру, мужчина увидел заплаканную пенсионерку, которая отдала ему сумку. Он спросил у нее, что случилось. Женщина рассказала о своей сиделке, попавшей в беду, которой необходимо отвезти вещи.

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Доставщик знал о том, что пожилые люди часто становятся жертвами мошенников, поэтому передал информацию в правоохранительные органы. В это время заказчик, который вызвал курьера, стал присылать голосовые сообщения с угрозами. Он говорил, что обратится в службу миграции, если тот не вернет сумку, а после заблокировал его в мессенджере.

Прибывшие на место сотрудники полиции позвали понятых и осмотрели посылку пенсионерки. В ней лежали 115 тысяч рублей, завернутые в полотенце. В итоге подозрения доставщика подтвердились: женщина действительно попалась на удочку мошенника.

Ранее волонтера некоммерческого фонда в Москве обвинили в обмане на 400 тысяч рублей.