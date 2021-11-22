Курьер сбил ребенка в Москве

Курьер на велосипеде сбил семилетнюю девочку в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Ситуация произошла 21 ноября на Саларьевской улице. Пострадавшую девочку госпитализировали. Врачи установили у ребенка сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

Мама ребенка отметила, что девочка убежала от нее вперед. Курьер службы доставки еды проезжал на велосипеде сзади. Женщина отметила, что позвала ребенка, однако велосипедист не успел затормозить врезался в пострадавшую. На данный момент полиция выясняет обстоятельства случившегося, передали «Известия».