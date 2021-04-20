Курьер оставил на остановке посылку с украшениями за 800 тысяч рублей

Курьер оставил на остановке в столице посылку с украшениями на 800 тысяч рублей. Ювелирные изделия были заказаны у художника-стилиста, основателя бренда Dzhanelli Jewellery Дианы Джанелли, написал сайт kp.ru.

Несколько дней назад она собрала для клиента посылку с украшениями и вызвала работника транспортной компании. Женщина указала адрес и передала коробку курьеру. Спустя время Диане позвонили и рассказали, что доставщик забыл посылку на остановке общественного транспорта на Красной Пресне. Когда он вернулся на место, украшений уже нигде не было.

«В похищенной посылке находились браслет из золота красного цвета весом около 100 граммов, колье из золота, кольцо с бриллиантами, кольца из красного и желтого золота с желтыми бриллиантами. Общий ущерб от действий неизвестного вора составил порядка 800 000 рублей», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Сейчас полиция разыскивает похитителя ювелирных изделий.