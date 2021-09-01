Серьезный конфликт разгорелся между семейной парой из Москвы и курьером онлайн-магазина Ozon. Покупательница утверждает, что он начал оскорблять ее после пятиминутного ожидания и пригрозил расправой главе семейства, который пришел на помощь супруге. Курьер вернулся с повторным заказом в поисках обидчика, чтобы разобраться с ним. Об этом «360» рассказала адвокат семьи Мария Золотковская.

«Случился конфликт между покупателем и курьером Ozon, который начал хамить моей клиентке и ее супругу из-за того, что ему пришлось подождать пять минут, пока они не возьмут трубку и не ответят на его звонок. Конфликт сопровождался нецензурной бранью со стороны курьера, который не мог терпеть. Вышел муж моей клиентки, и курьер начал ему угрожать, говорить о том, что он подполковник в отставке, он имеет два высших образования и непосредственно этому мужу он должен начистить лицо», — описала ситуацию собеседница.

После этого, добавила Золотковская, курьер ушел, однако вернулся в эту квартиру с новым заказом. Хозяйка, которая сразу после конфликта обратилась в Ozon с жалобой и просьбой больше этого человека не присылать, в это время была дома одна с двумя детьми. Агрессивный доставщик начал разговор с выяснения, где сейчас находится муж заказчицы.

«Опять случился конфликт, девушка пыталась защищаться, говорить о том, что это недопустимо, такое отношение к людям, почему он себя так ведет, но курьер абсолютно психически нездорово выглядел, кричал на девушку, говорил, что он москвич в пятом поколении, о том, что у него есть связи», — дополнила рассказ адвокат.

Потом враждебно настроенный мужчина, подчеркнула юрист, заявил, что у него, как у курьера Ozon, есть все данные этой семьи: телефоны, адрес и код от домофона. Женщина снова обратилась в поддержку компании, рассказала о случившемся, пожаловалась на утечку личной информации и попросила назвать имя этого человека, чтобы написать заявление в полицию, однако ей его не сообщили. В Ozon уверили, что курьера уволили.

Золотковская добавила, что Ozon не несет ответственности за поведение своих курьеров. В подобных ситуациях она рекомендовала сразу обратиться в полицию. «360» направил в копанию Ozon запрос на разъяснение ситуации.