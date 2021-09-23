Курьер на велосипеде в Москве сбил коляску с ребенком. Мать ему ответила

В Москве курьер доставки еды на велосипеде сбил коляску с ребенком. Момент столкновения зафиксировали на камеру видеорегистратора. ДТП произошло на перекрестке улиц Ясеневая и Елецкая, сообщил Telegram-канал Shot.

На кадрах можно заметить, как курьер на велосипеде на полной скорости влетает в коляску, которая переворачивается. Курьер тоже падает.

Наезд на женщину с коляской был совершен у пешеходного перехода, когда она пересекла проезжую часть. После произошедшего она первым делом начала бить курьера, потом подняла коляску и начала собирать и поправлять раскиданные вещи. К ним подбежали еще две прохожие. Курьер не стал скрываться с места. Его доставили в отдел полиции.

Ребенка увезли в больницу. По предварительным данным, у него рассечена губа.

Ранее в Москве утвердили обвинение в отношении студентки Валерии Башкировой, которая сбила семью с тремя детьми на пешеходном переходе, в результате чего двое скончались. Девушку поместили под стражу, суд ранее продлил ее арест до 16 октября.

Накануне в Москве столкнулись легковушка и машина скорой помощи, сообщал RT.