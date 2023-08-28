Происшествия 28 августа 2023, 15:23 Курьер на электросамокате сбил ребенка в Москве Курьер на электросамокате сбил шестилетнего ребенка на юго-западе Москвы Unsplash

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Сотрудник службы доставки на электросамокате сбил шестилетнего мальчика на Черноморском бульваре на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как заявила мама ребенка, которая оказалась свидетельницей происшествия, курьер сбил мальчика, остановился, поправил рюкзак с заказом и скрылся с места происшествия. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

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«Зюзинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов по установлению личности злоумышленника, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — пояснили в ведомстве.

Ранее в столице Франции объявили о решении запретить аренду электросамокатов. Власти не станут возобновлять контракты с тремя частными операторами, развернувшими парк электротранспорта, самокаты уберут с улиц Парижа за несколько дней.