28 августа 2023, 15:23
Курьер на электросамокате сбил ребенка в Москве
Курьер на электросамокате сбил шестилетнего ребенка на юго-западе Москвы
Сотрудник службы доставки на электросамокате сбил шестилетнего мальчика на Черноморском бульваре на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Как заявила мама ребенка, которая оказалась свидетельницей происшествия, курьер сбил мальчика, остановился, поправил рюкзак с заказом и скрылся с места происшествия. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
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«Зюзинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов по установлению личности злоумышленника, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — пояснили в ведомстве.
Ранее в столице Франции объявили о решении запретить аренду электросамокатов. Власти не станут возобновлять контракты с тремя частными операторами, развернувшими парк электротранспорта, самокаты уберут с улиц Парижа за несколько дней.
Дети
Москва 2023
Электросамокаты
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