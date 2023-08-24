Происшествия 24 августа 2023, 14:15 Курьер из Москвы украл у клиента электровелосипеды на сумму более миллиона рублей

Читать 360tv в

В Москве в районе Северное Измайлово правоохранители задержали курьера, который похитил электровелосипеды на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

По информации следствия, мужчина должен был передать покупателю несколько электровелосипедов, но вместо этого сдал их в комиссионный магазин, написали «Дни.ру».

Реклама

К моменту задержания вор успел потратить вырученные деньги. Заведено уголовное дело.