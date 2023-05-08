Происшествия 08 мая 2023, 09:36 Куренков положительно оценил работу служб на пожарах в Курганской области Глава МЧС Куренков назвал хорошей работу экстренных служб на пожарах в Курганской области РИА «Новости»

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Руководитель МЧС России Александр Куренков оценил работу экстренных служб на тушении крупных пожаров в Курганской области. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в регион, передал ТАСС.

«Я считаю, что все службы отработали хорошо», — сказал глава ведомства.

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Он отметил, что спасатели приложили максимум усилий. По словам министра, обстановка в зоне, охваченной огнем, была сложной. Ветер местами достигал 30 метров в секунду.

Куренков подчеркнул, что пожару хватило 30–40 минут, чтобы набрать силу. Языки пламени выросли на 8–10 метров.

Ранее глава МЧС России уточнил, что большую часть природных пожаров в Курганской области уже локализовали. В ночь на понедельник руководитель ведомства со специалистами центрального аппарата вылетел в регион, чтобы оценить обстановку.

После ликвидации угрозы от природных пожаров движение транспорта по дорогам области восстановили в прежнем режиме.