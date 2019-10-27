Курды: ближайший помощник аль-Багдади ликвидирован

В ходе спецоперации по устранению лидера ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка) Абу Бакра аль-Багдади американская коалиция ликвидировала и его ближайшего соратника — Абу Хасана аль-Мухаджира. Об этом заявил командующий «Сирийскими демократическими силами» Мазлум Абди.

«Правая рука Абу Бакра аль-Багдади и представитель ИГ* был атакован в деревне Айн-аль-Байда близ Джараблуса, в ходе скоординированных усилий разведки „Сирийских демократических сил“ и американских военных», — написал военачальник в Twitter.

Советник Трампа рассказал об избавлении от тела аль-Багдади Подробнее

Ранее сегодня Абди сообщил, что курдские разведчики работали на земле на протяжении пяти месяцев, «пока не прошла совместная операция по ликвидации террориста».

В соцсетях распространился снимок убитого человека. Утверждается, что это и есть Абу Хасан аль-Мухаджир.

О том, что аль-Багдади убит в результате американской спецоперации объявил президент США Дональд Трамп. Он также поблагодарил за сотрудничество Россию, предоставившую воздушное пространство в Сирии, Турцию и сирийских курдов.

«Сирийские демократические силы» главным образом состоят из курдских формирований. Они действуют на севере Сирии.

*«Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая группировка.