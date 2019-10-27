Курды: ближайший помощник аль-Багдади ликвидирован
«Правая рука Абу Бакра аль-Багдади и представитель ИГ* был атакован в деревне Айн-аль-Байда близ Джараблуса, в ходе скоординированных усилий разведки „Сирийских демократических сил“ и американских военных», — написал военачальник в Twitter.
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Ранее сегодня Абди сообщил, что курдские разведчики работали на земле на протяжении пяти месяцев, «пока не прошла совместная операция по ликвидации террориста».
В соцсетях распространился снимок убитого человека. Утверждается, что это и есть Абу Хасан аль-Мухаджир.
О том, что аль-Багдади убит в результате американской спецоперации объявил президент США Дональд Трамп. Он также поблагодарил за сотрудничество Россию, предоставившую воздушное пространство в Сирии, Турцию и сирийских курдов.
«Сирийские демократические силы» главным образом состоят из курдских формирований. Они действуют на севере Сирии.
*«Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая группировка.