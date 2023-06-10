Происшествия 10 июня 2023, 13:16 Куратора петербургской академии милиции заподозрили в домогательствах к студентке Академия милиции Петербурга проверит сообщения о домогательствах сотрудником студентки РИА «Новости»

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Первокурсница Академии милиции имени Щелокова пожаловалась преподавателям на домогательства со стороны куратора учебного заведения. Как сообщил в беседе с сайтом 78.ru директор учебного заведения Олег Ярухин, в полицию девушка не обращалась, но в ситуации намерены разобраться.

Он добавил, что куратор, о котором идет речь, написал заявление об уходе еще до начала начавшегося скандала.

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«Он даже не знал, что там произошло. Пока еще не оболгали, надо разбираться. У нас этот работник уволен», — заявил Ярухин.

Как выяснили журналисты, между шестнадцатилетней студенткой и куратором за время учебы завязались приятельские отношения. В январе они решили встретиться в пабе при отеле «Азимут», где преподаватель начал приставать к девушке, а также называл ее инвалидом из-за травмы колена.

По версии издания, между куратором и студенткой произошла интимная связь. Кроме того, по данным 78.ru, пострадавшая стала не единственной пострадавшей от действий куратора. Официального подтверждения этой информации нет.