Куратор отряда «Лиза Алерт» рассказал, как искали погибшего в «Лосином Острове» мужчину

Мужчина, которого искали в парке «Лосиный Остров», рассказал волонтерам, что зашел в лес около полуночи, только утром он позвонил по номеру 112 и сообщил, что потерялся. Человек практически не ориентировался в пространстве, очень плохо слышал, рассказал «360» координатор и федеральный куратор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Виктор Дулин.

Специалист подчеркнул, что мужчина успел очень сильно замерзнуть, с ним поддерживали связь, пока шла организация поисковой операции, но он не мог сообщить практически никакую информацию.

«Поиски проходили достаточно масштабно. Заявка нам пришла от 112 в районе 06:30. Со слов пропавшего было непонятно, где он вообще находится. Скорее всего, он уже очень сильно замерз. Кроме того, что он в лосиноостровском массиве, больше было ничего не понятно. То есть ни где заходил в лес, ни во сколько, ни что видит. Получить информацию от него было крайне тяжело», — рассказал Дулин.

После получения заявки о пропавшем человеке была сразу запрошена авиация, начались сбор данных и подготовка к активному вызову. Как только специалисты собрали достаточное количество информации и стали примерно понимать локацию, туда вылетел борт.

«Поисковые группы уже в это время были внутри [леса] и практически сразу после обнаружения группа до него дошла. Может быть, мы обошлись и без авиации, но все надо было делать очень быстро. <…> Предположительно, с его слов, он туда зашел в полночь, но неизвестно, насколько этой информации можно доверять», — добавил собеседник «360».

Дулин добавил, что в какой-то момент мужчина смог сообщить, что у него остался 1% зарядки на телефоне. Ему дали все необходимые инструкции, после чего решили временно не звонить и оставить этот процент зарядки на случай прилета борта.

«Потому что у нас есть такая технология, что борт, когда вылетает, звонит сам. Дело в том, что если звонить из вертолета потерявшемуся, то в зависимости от того, слышны ли в его телефоне лопасти вертолета, можно понять, насколько он далеко, а поскольку сейчас зима и все легко просматривается [с воздуха], <…> поэтому один процент оставили на крайний случай», — пояснил специалист.

По данным источника «360», погибшему в парке мужчине было 47 лет.