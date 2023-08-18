Происшествия 18 августа 2023, 23:02 Куратор международных кинофестивалей Андрей Медведев погиб в Подмосковье Погиб куратор международных кинофестивалей Андрей Медведев Лиза Алерт

Читать 360tv в

Тело журналиста, киноведа и куратора мировых кинофестивалей Андрея Медведева нашли в Московской области. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найден. Погиб», — говорится в сообщении.

О пропаже Медведева 5 августа сообщила его жена и продюсер Наталия Пылаева. По словам женщины, супруг перестал выходить на связь с близкими с 21 июля.

После этого к поискам журналиста подключились волонтеры и полиция. Причины гибели Алексея Медведева неизвестны.

Во вторник, 15 августа, зампред правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил, что на прошлой неделе в лесах Подмосковья заблудились более 50 человек. Почти все они — пожилые люди с проблемами со здоровьем. Поисками пропавших занимались лесничие, полицейские, сотрудники «Мособлпожспаса» и волонтеры «Лиза Алерт». Заблудившихся людей удалось найти и вернуть родным и близким.