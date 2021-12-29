Куратор группы альпинистов опроверг подачу сигнала о помощи в горах КБР

С альпинистами, подавшими сигнал о помощи в горах Кабардино-Балкарии, все в порядке. Куратор группы Дмитрий Ковальков сообщил «360», что никто из туристов лично не отправлял сигнал SOS. Возможно, произошла техническая ошибка.

По словам куратора группы, с альпинистами ничего не случилось.

«У них все в порядке, идут по плану. Все здоровы», — сказал Ковальков.

Куратор уточнил, что это группа спортивных туристов, которые официально зарегистрированы в МЧС.

«Отправка сигнала SOS — группой не подтверждено, они этого не делали, то есть не отправляли. Я с группой связался, у них все в порядке. Все здоровы, группа планово продолжает маршрут», — заявил Ковальков.

По его словам, спасатели отреагировали оперативно и встретились с группой близ села Верхняя Балкария.

«Никаких сложных ситуаций у них не происходило. Каким образом был отправлен сигнал SOS, они не знают. Возможно, это некий технический сбой, который им неподконтролен», — объяснил куратор.

Ковальков добавил, что это опытные туристы. Они продолжают движение по маршруту.

Утром в среду спасателям МЧС КБР поступило сообщение о подаче сигнала SOS группой альпинистов из Московской области в составе семи человек. Отмечалось, что группа зарегистрировала свой маршрут в МЧС. На помощь туристам выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. На случай необходимости подготовили еще семерых спасателей и одну единицу техники.