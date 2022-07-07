Купол церкви в центре Москвы загорелся после попадания молнии

Обрушившаяся на Москву гроза привела к возгоранию храма. Как сообщил источник «360», купол церкви на Большой Ордынке загорелся после попадания молнии.

По словам собеседника, купол начал дымиться. На место прибыли пожарные для тушения.

По указанному источником адресу находится храм Иверской иконы Божьей Матери на Всполье. Его построили в XVII веке.