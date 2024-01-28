Эксклюзив 28 января 2024, 11:18 Купол Театра сатиры загорелся в Москве Источник «360»: загорелся купол московского Театра сатиры

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В Москве загорелось здание Театра сатиры. По данным источника «360», заполыхал купол.

О пожаре в четырехэтажном здании на Триумфальной площади стало известно около 11:00. Собеседник «360» сообщил, что на крыше находятся 10 человек, и оттуда идет серый дым. Началась эвакуация людей из здания. Предполагается, что движение возле театра ограничат или перекроют — для работы на месте запросили два наряда ГИБДД. Трудности с движением есть уже сейчас.

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По информации источников «360», площадь пожара достигла 200 квадратных метров, и огонь продолжает распространяться. Горят деревянные конструкции крыши. На месте собирается руководящий состав МЧС по Центральному административному округу.

Отмечается также, что внешняя сторона здания находится на реконструкции.

По данным пресс-службы МЧС, с огнем борются 62 специалиста, задействуя 14 спецмашин.

Еще один пожар произошел в столице утром 28 января на Ленинградском шоссе. После массового ДТП загорелись четыре автомобиля, в том числе фура Scania. Иномарка Chevrolet Lacetti вспыхнула по всей площади. Возгорание попало на видео. Движение транспорта на участке, где произошла авария, временно перекрыли. Проезд запретили по всем четырем полосам. О пострадавших сведения не поступали.