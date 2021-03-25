Купол собора упал в Великом Новгороде

Купол Воскресенского собора обрушился в Великом Новгороде. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Искусствовед Михаил Мильчик назвал это халатностью, так как в 2013 году уже был одно обрушение. После этого следовало полностью осмотреть храм.

«Или это не было сделано, или было сделано формально. Такие явления происходят крайне редко. Вообще памятники время от времени, как и люди, нуждаются в профилактическом осмотре», — пояснил он.