Происшествия 14 марта 2023, 13:45 Купол мечети «Ар-Рахим» обрушился в Башкирии

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Председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии Азат Фаттахов прокомментировал ситуацию с обрушением купола в мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Об этом написало ИА «Башинформ».

По его словам, минарет будет восстановлен в течение ближайших нескольких недель. Купол, вероятнее всего, отправят к производителю для ремонта или изготовления нового.

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«По причине сильного ветра упала верхняя конструкция одного из минаретов Соборной мечети Ар-Рахим. Пострадавших нет. Объект находится на стадии временной консервации», — процитировал сайт mkset.ru сообщение Фаттахова.

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