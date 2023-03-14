14 марта 2023, 13:45
Купол мечети «Ар-Рахим» обрушился в Башкирии
Председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии Азат Фаттахов прокомментировал ситуацию с обрушением купола в мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Об этом написало ИА «Башинформ».
По его словам, минарет будет восстановлен в течение ближайших нескольких недель. Купол, вероятнее всего, отправят к производителю для ремонта или изготовления нового.
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«По причине сильного ветра упала верхняя конструкция одного из минаретов Соборной мечети Ар-Рахим. Пострадавших нет. Объект находится на стадии временной консервации», — процитировал сайт mkset.ru сообщение Фаттахова.
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Башкирия
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