07 июля 2023, 17:12
Купившую алкоголь подросткам девушку задержали в Свердловской области
СК установил личность купившей алкоголь подросткам под Первоуральском
Правоохранители установили личность девушки, которая купила алкоголь подросткам под Первоуральском в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Необдуманный поступок совершила местная 20-летняя жительница по имени Екатерина», — уточнил официальный представить свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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По его словам, девушку уже доставили в территориальный ОВД, ее опрашивают. Подозреваемая сотрудничает со следствием и дает показания.
Она призналась, что сначала по просьбе несовершеннолетних купила более 20 бутылок пива, затем три бутылки водки, коньяк и ликер.
Екатерине грозит статья КоАП РФ о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя.
Школьники 2009 и 2010 годов рождения устроили застолье со спиртным вечером 6 июля на берегу пруда. После фуршета им стало плохо, потребовалась помощь медиков.
Дети
Алкоголь
Екатеринбург
Следственный комитет России
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