Происшествия 07 июля 2023, 17:12 Купившую алкоголь подросткам девушку задержали в Свердловской области СК установил личность купившей алкоголь подросткам под Первоуральском РИА «Новости»

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Правоохранители установили личность девушки, которая купила алкоголь подросткам под Первоуральском в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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«Необдуманный поступок совершила местная 20-летняя жительница по имени Екатерина», — уточнил официальный представить свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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По его словам, девушку уже доставили в территориальный ОВД, ее опрашивают. Подозреваемая сотрудничает со следствием и дает показания.

Она призналась, что сначала по просьбе несовершеннолетних купила более 20 бутылок пива, затем три бутылки водки, коньяк и ликер.

Екатерине грозит статья КоАП РФ о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя.

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