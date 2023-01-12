12 января 2023, 14:50
Купеческий дом Котельникова загорелся в Нижнем Новгороде в ходе реставрации
Возгорание исторического дома Котельникова в Нижнем Новгороде произошло во время реставрационных работ. Об этом сообщил «Царьград».
Общая площадь возгорания составила порядка 600 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 62 человека.
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Отмечается, что с лета в историческом памятнике проводились реставрационные работы. В настоящее время специалисты выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
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